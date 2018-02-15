Yılmaz Vural, 13'te 13 yapabileceklerine inanıyor

Vural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Denizlispor ile oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmayı istediklerini belirtti.

Geride kalan haftalarda şanssız maçlar kaybedildiğini, kalan haftalarda daha başarılı sonuçlar almak için çalıştıklarını ifade eden Vural, "Bu takım kalan 13 maçı da kazanabilir. Kazanması mümkün. O yeteneğe sahip oyuncuları bulunuyor. Birkaç kez şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Çok değerli bir takım." diye konuştu.

Kimseden çekinmediklerini, aksine rakiplerinin kendilerinden çekinmeleri gerektiğini kaydeden Vural, "Şu anda 31 puanla 7. sıradayız. Potanın dışında olabiliriz ama bu bizi ürkütmüyor. Bilakis geriden gelmek daha mantıklı, daha kolaydır. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi gelişir ve Giresun halkının 41 yıllık özlemini sonlandırmak bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Vural, 28. haftaya kadar olan fikstürde zorlu maç trafiğinin kendilerini beklediğini, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için müsabakaların tamamını kazanmak zorunda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zorlu bir sürece giriyoruz. 28'inci haftaya kadar yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazanmamız gereken maçlar. Aksi takdirde bir üst lige çıkmaktan bahsedemeyiz. Elimizden geleni yapacağız. Futbol, iyi oynayanın ille de kazandığı bir oyun değil. Mümkün olduğunca kazanacak kadar iyi işler yapacağız. Bu takımı üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Ben oyuncularımızın birinin bile ağzından 'Eyvah biz bu işi başaramayız' diye bir şey duymuyorum. Hepsinin inancı var."

Öte yandan, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, beraberinde çevik kuvvet polisleriyle Giresunspor Kulübünü ziyaret etti.

Aktaş, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ ve yöneticilerle sohbet etti, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren oyuncular ve teknik heyete tatlı ikram etti.