Sözeri taraftar desteği bekliyor
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek Gazişehir Gaziantep, taraftar desteği bekliyor.
Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve güzel bir ritim yakaladıklarını söyledi.
Hafta sonu konuk edecekleri İstanbulspor'un sistemi ve hedefi bulunan, kendileri gibi ikinci yarıya iyi başlangıç yapan bir takım olduğunu anlatan Sözeri, "Güçlü bir ekiple oynayacağımızı biliyoruz ve buna göre hazırlanıyoruz. Gaziantep şehriyle ilgili çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedefler için galibiyet serisini sürdürme arzusundayız." dedi.
Taraftarlara da seslenen Sözeri, şunları kaydetti:
"Son haftalarda yakaladığımız ritmin şehirde heyecan yarattığını ve ciddi bir taraftar desteğini hak ettiğini düşünüyorum. İstanbulspor karşısında bizden beklentilerin farkında olarak mücadele edip galibiyetle yolumuza devam etmeliyiz. Son haftalardaki iyi futbol ve gol yollarındaki etkili oyunumuzu sürdürebilmek için desteğe ihtiyacımız var. O yüzden pazar günü İstanbulspor maçında nüfus kağıdında Gaziantep yazan herkesi maça bekliyorum. Büyük bir kalabalıkla maça çıkacağımızı düşünüyorum."
Spor Toto 1. Lig'de 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da oynanacak maçta 32 puanlı Gaziantep ekibi, 35 puanlı İstanbulspor'u konuk edecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:11
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
ali osman ince düşünür eeee be ali kardeş adam o parayı önceden verirdi ben gelirsem verecem de art niyet vardır
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
koç Ali Koç gögüs reklamı veremesin die M. ali aydınlarla barışılıp 6-7 yıllık sponsor anlaşması yapılmıştr
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 6
Yorum
erdi sadece tarık fedakarlık yapmamış aslında onun ılk yapması lazım bedavadan para kazanıyor
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