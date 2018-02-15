Sözeri taraftar desteği bekliyor

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve güzel bir ritim yakaladıklarını söyledi.

Hafta sonu konuk edecekleri İstanbulspor'un sistemi ve hedefi bulunan, kendileri gibi ikinci yarıya iyi başlangıç yapan bir takım olduğunu anlatan Sözeri, "Güçlü bir ekiple oynayacağımızı biliyoruz ve buna göre hazırlanıyoruz. Gaziantep şehriyle ilgili çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedefler için galibiyet serisini sürdürme arzusundayız." dedi.

Taraftarlara da seslenen Sözeri, şunları kaydetti:

"Son haftalarda yakaladığımız ritmin şehirde heyecan yarattığını ve ciddi bir taraftar desteğini hak ettiğini düşünüyorum. İstanbulspor karşısında bizden beklentilerin farkında olarak mücadele edip galibiyetle yolumuza devam etmeliyiz. Son haftalardaki iyi futbol ve gol yollarındaki etkili oyunumuzu sürdürebilmek için desteğe ihtiyacımız var. O yüzden pazar günü İstanbulspor maçında nüfus kağıdında Gaziantep yazan herkesi maça bekliyorum. Büyük bir kalabalıkla maça çıkacağımızı düşünüyorum."

Spor Toto 1. Lig'de 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da oynanacak maçta 32 puanlı Gaziantep ekibi, 35 puanlı İstanbulspor'u konuk edecek.