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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    , 'dalya' diyecek

    Serkan Göksu, 'dalya' diyecek

    Altınordu formasını 2014-2015 sezonundan bu yana giyen kaptan , Samsunspor maçında 'dalya' diyecek.

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun istikrar sembolü genç kaptan , 2014-2015'te 21, 2015-2016'da 25, 2016-2017'de 33 maça çıkarken, yeni sezonda ise 20 kez yeşil çimlere ayak bastı. 99 maçta Altınordu formasını giydiği bu dönemde savunmadan forvete kadar neredeyse tüm mevkilerde görev yapıp Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözdesi olan Serkan, Altınordu gibi önemli bir kulüpte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kaptan Göksu, "Kolay kolay herkese nasip olmayacak bir gururu yaşamak gerçekten çok güzel. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapıyorum. Şu an play-off potası içerisindeyiz. İki kez şanssız bir şekilde play-off dışında kalmıştık. Bu sezon bunu başararak Spor Toto Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:58
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