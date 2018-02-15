Serkan Göksu, 'dalya' diyecek
Altınordu formasını 2014-2015 sezonundan bu yana giyen kaptan Serkan Göksu, Samsunspor maçında 'dalya' diyecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:58
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Serkan Göksu, 'dalya' diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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