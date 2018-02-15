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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Rize’nin yıldızı gözdağı verdi

    Rize’nin yıldızı gözdağı verdi
    Çaykur Rizespor'un golcü ismi Samudio, bu hafta konuk olacakları Ankaragücü'ne gözdağı verdi. Bu maça final gibi hazırlandıklarını belirten Paraguaylı yıldız, "Bu maçı kazanıp her şeyi normale çevirmek için çalışıyoruz. Şu anda tek düşüncem, 'un şampiyon olup 'e çıkması. Sezon sonu geldiğinde başkanla oturup geleceğimize yönelik konuşuruz" diye konuştu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:01
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