Rize'de gözler Ankaragücü maçına çevrildi
Spor Toto 1. Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, başkent deplasmanından üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.
Bakır, yaptığı açıklamada, geçen hafta kendi sahalarındaki Altınordu maçında beklenmedik bir skorla kaybettiklerini belirti.
Ligde bu tür sonuçların yaşandığını ifade eden Bakır, "Bu ligde her hafta her maç sürprizlere gebe. Geride kalan iki haftayı unutup yarın oynayacağımız zorlu Ankaragücü maçına odaklandık." dedi.
Bakır, MKE Ankaragücü'nün tecrübeli bir takım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Futbolcu kadrosu kaliteli. İyi bir kadroyla karşı karşıya geleceğiz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ankaragücü deplasmanından alacağımız üç puanla iki haftanın telafisini yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bütün oyuncularımız bu maçın bilincindeler. Alacağımız üç puanla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Aynı zamanda zirve yarışından kopmamak için galibiyet çok önemli. Zorlu bir maç olacak."
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:18
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Toplam 1
Yorum
YERSEN SAYIN FEDERASYON YETKİLİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ YERSEN
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
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