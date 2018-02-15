Rize'de gözler Ankaragücü maçına çevrildi

Bakır, yaptığı açıklamada, geçen hafta kendi sahalarındaki Altınordu maçında beklenmedik bir skorla kaybettiklerini belirti.

Ligde bu tür sonuçların yaşandığını ifade eden Bakır, "Bu ligde her hafta her maç sürprizlere gebe. Geride kalan iki haftayı unutup yarın oynayacağımız zorlu Ankaragücü maçına odaklandık." dedi.

Bakır, MKE Ankaragücü'nün tecrübeli bir takım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Futbolcu kadrosu kaliteli. İyi bir kadroyla karşı karşıya geleceğiz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ankaragücü deplasmanından alacağımız üç puanla iki haftanın telafisini yapmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bütün oyuncularımız bu maçın bilincindeler. Alacağımız üç puanla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Aynı zamanda zirve yarışından kopmamak için galibiyet çok önemli. Zorlu bir maç olacak."