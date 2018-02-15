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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Rakipsiz Afyon

    Rakipsiz Afyon

    Mor-beyazlılar rekora koşuyor... Sahasında dün ’u deviren ’ün öğrencileri, yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı, zirveyide kaptırmadı.

    2. Lig 'ta Afjet Afyonspor fırtınası esiyor. Ligin 2. haftasında 'u konuk eden mor-beyazlılar, rakibini 2 golle yıktı, yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci 45'i nefesleri kesti. Rakibi karşısında daha etkili olan 'ün öğrencileri, aradığı golü 55. dakikada buldu. Nazmi ile öne geçen ev sahibi, 74'te Türker'le skoru belirledi ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Afyonspor, Menemen'in 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:58
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