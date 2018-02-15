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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ’dan taraftara mesaj

    Giresun’dan taraftara mesaj
    Giresunspor , Denizlispor ile oynayacakları 22. hafta karşılaşması öncesi taraftarlara seslendi. Bu maçta tribünleri dolu görmek istediğini vurgulayan tecrübeli hoca, "En fazla 5-10 bin kişi maça geliyormuş. Bu sayı artmalı. Bana iyi bir 'hoşgeldin' demelerini bekliyorum. Bu iş taraftarla yapılıyor. Onların desteği bize sahada itici güç olacaktır" sözlerini sarfetti.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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