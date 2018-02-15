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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ’in gözü yüksekte

    Gazişehir’in gözü yüksekte
    Üst üste 4 maçını kazanan 'da söz hocanın... Güneydoğu ekibini çıkışa geçiren , oyun sisteminin oturduğunu belirtip, "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah galibiyet serisini sürdüreceğiz. Bu hafta da İstanbulspor karşısında kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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