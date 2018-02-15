"Eskişehirspor için her açıdan iyi bir gün oldu"
Denizlispor ve Giresunspor maçlarıyla çıkış yakalayan Eskişehirspor, lider Ümraniyespor'u yenmek için çalışmalarına devam ediyor.
Giresunspor galibiyetini değerlendiren Yücel İldiz, akıllıca oynadıklarını söyledi. Eskişehirspor açısından pazar gününün iyi geçtiğini kaydeden İldiz, "Sahamızda, muhteşem taraftarımız ile kazanmamız gereken bir müsabaka oynadık. Daha önceden de söylemiştim, Giresun bu sene çok ciddi yatırımlar yaptı. Benim geçen seneki takımımdı ve biliyorsunuz play-off'dan dönmüştü biliyorsunuz. Buraya antrenör değişikliği yaparak geldiler. Onlar için de dönüm maçıydı ama bizim için de öyleydi. Son derece strateji maçıydı. Akıllıca oynadığımızı düşünüyorum. Bizim adımıza deplasmanda aldığımız galibiyetten sonra bunu mutlaka içeride perçinleştirmemiz ve seyircimiz ile bütünleşmemiş gerekiyordu. Geçtiğimiz pazar günü Eskişehirspor için her açıdan iyi bir gün oldu. Ama tabii ki o maç geride kaldı. Hakikaten çok zorlu bir lig ve her takım her takımı yenebiliyor. Her şey olabiliyor. O nedenle orada kalırsak sıkıntıya düşebiliriz. Çünkü önümüzde yine çok zorlu bir İstanbul deplasmanı var. Grubun lideri ile oynayacağız. Sahasında hemen hemen hiç puan kaybetmeyen, bütün maçlarını kazanmış ve sadece 2 beraberliği var. Bu açıdan baktığınızda Ümraniye maçı bizim adımıza çok önemli bir müsabakadır. Şimdi iyi bir çıkışımız var ama bunu devam ettirmek zorundayız. Hakikaten elimizdeki mevcut kadroyla birlikte sakat ve cezalı vermeden bu serileri atlatmak zorundayız" dedi.
Eskişehirspor'un ligde bulunduğu noktayı da değerlendiren İldiz, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Şimdi aşağı bakarsanız düşersiniz öyle bir laf var biliyorsunuz. Aşağı baktığınız zaman 7 puan var, yukarıya baktığınız zaman da 7 puan var. O nedenle biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımızla birlikte biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle her maçın zorluk seviyesini biliyoruz. Şu anda bizim için en önemli olay Ümraniye maçı. Yani bu maçtan nasıl galip gelebiliriz? Lideri orada nasıl yenebiliriz? Bunun yollarını arıyoruz."
Açıklamaların ardından başlayan antrenman 80 dakika sürdü. Takım ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana koordinasyon çalışması ile devam etti. Taktik maç ile antrenman son buldu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:26
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Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Yorum
YERSEN SAYIN FEDERASYON YETKİLİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ YERSEN
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
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