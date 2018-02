Üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenen Eskişehirspor , bu hafta Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Giresunspor'u 3-1 ile geçti. Alt sıralardan kurtularak play-off'a yakınlaşmaya çalışan Eskişehirspor, lider Ümraniyespor'u gözüne kestirdi. Deplasmanda hiç kaybetmeyen lideri yenmek için çalıştıklarını anlatan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz , antrenman öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.Giresunspor galibiyetini değerlendiren Yücel İldiz, akıllıca oynadıklarını söyledi. Eskişehirspor açısından pazar gününün iyi geçtiğini kaydeden İldiz, "Sahamızda, muhteşem taraftarımız ile kazanmamız gereken bir müsabaka oynadık. Daha önceden de söylemiştim, Giresun bu sene çok ciddi yatırımlar yaptı. Benim geçen seneki takımımdı ve biliyorsunuz play-off'dan dönmüştü biliyorsunuz. Buraya antrenör değişikliği yaparak geldiler. Onlar için de dönüm maçıydı ama bizim için de öyleydi. Son derece strateji maçıydı. Akıllıca oynadığımızı düşünüyorum. Bizim adımıza deplasmanda aldığımız galibiyetten sonra bunu mutlaka içeride perçinleştirmemiz ve seyircimiz ile bütünleşmemiş gerekiyordu. Geçtiğimiz pazar günü Eskişehirspor için her açıdan iyi bir gün oldu. Ama tabii ki o maç geride kaldı. Hakikaten çok zorlu bir lig ve her takım her takımı yenebiliyor. Her şey olabiliyor. O nedenle orada kalırsak sıkıntıya düşebiliriz. Çünkü önümüzde yine çok zorlu bir İstanbul deplasmanı var. Grubun lideri ile oynayacağız. Sahasında hemen hemen hiç puan kaybetmeyen, bütün maçlarını kazanmış ve sadece 2 beraberliği var. Bu açıdan baktığınızda Ümraniye maçı bizim adımıza çok önemli bir müsabakadır. Şimdi iyi bir çıkışımız var ama bunu devam ettirmek zorundayız. Hakikaten elimizdeki mevcut kadroyla birlikte sakat ve cezalı vermeden bu serileri atlatmak zorundayız" dedi.Eskişehirspor'un ligde bulunduğu noktayı da değerlendiren İldiz, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Şimdi aşağı bakarsanız düşersiniz öyle bir laf var biliyorsunuz. Aşağı baktığınız zaman 7 puan var, yukarıya baktığınız zaman da 7 puan var. O nedenle biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımızla birlikte biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle her maçın zorluk seviyesini biliyoruz. Şu anda bizim için en önemli olay Ümraniye maçı. Yani bu maçtan nasıl galip gelebiliriz? Lideri orada nasıl yenebiliriz? Bunun yollarını arıyoruz."Açıklamaların ardından başlayan antrenman 80 dakika sürdü. Takım ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana koordinasyon çalışması ile devam etti. Taktik maç ile antrenman son buldu.