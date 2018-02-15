“Emin adımlarla yürüyoruz”
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarında ve internet ortamında, kulüp hakkında art niyetli bir takım gerçek dışı yayınlar yapıldığını söyledi.
Gerçek dışı yayınlar hakkında kulüp olarak tüm yasal yollara başvuracaklarını belirten Barlak, "Kulübümüzün saygın yönetim kurulu üyeleri ile ilgili gerçek dışı ve hakaretamiz ifadeler ve maksatlı bir takım yayınlar yapılmaktadır. B.B. Erzurumspor Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmına ve kulübümüze yönelik bu tür maksatlı gerçek dışı yayınlar ile ilgili ve özellikle sosyal medya üzerinden küfür, tehdit, hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
"SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIZ"
Barlak, "Bir kısım saygıdeğer yöneticilerimiz ile ilgili son dönemde eleştiri boyutlarını aşan, onur, şeref, saygınlığı rencide edecek şekilde kötü ve çirkin sözlerle saldıranların tespiti ve cezalandırılması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunulacaktır. Sosyal medya üzerinden gerek kim olduğu belli, gerekse kimliklerini saklayarak sahte hesaplar vasıtasıyla kulübümüze ve yöneticilerimize ağır hakaretlerde bulunanların bu paylaşımları tespit edilerek Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilecektir" diye konuştu.
"YAYILAN BİLGİLER TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE ART NİYETLİDİR"
B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonunda verilen kasıtlı gerçek dışı bilgiler nedeniyle kulübün mevcut durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi gerekli gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"KULÜBÜMÜZ GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BORÇLARI ÖDEMİŞTİR"
"Kulübümüz mevcut teknik heyet ve futbolcularına tüm peşinat ve maç pirimlerini ödemiş olup futbolcularımıza maç başı ücretlerinin de yüzde 50'si de verilmiştir. Ali Demirhan döneminden devralınarak ödenen borçlar şöyledir; Kongrede devreden borç: 3.967.834 TL; TFF ve Spor Toto'ya Ödenen: 725.000 TL; Antalyaspor'a ödenen : 599.000; Toplam: 5.291.834 TL."
"TRANSFERLER OY BİRLİĞİYLE YAPILDI"
Sosyal medyada dillendirilmeye çalışılan art niyetli bilgilerin aksine tüm transferlerin yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararlar sonucu gerçekleştirildiğini bildiren Barlak, "2017-2018 Futbol sezonu transfer döneminde harcanan toplam para 18.360.700 TL'dir. Ayrıca kulübümüzün SGK Vergi Borcu bulunmamaktadır. Göndermiş olduğumuz teknik heyet ve futbolculara herhangi bir borcumuz yoktur. Yapılan tüm transferlere, transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz oy birliği ile karar vermiş olup hiçbir yöneticimiz yapılan transfere muhalif olmamıştır" dedi.
"ONURSAL BAŞKANIMIZ MEHMET SEKMEN'E TEŞŞEKKÜR BORÇLUYUZ"
B.B. Erzurumspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kulüp için tüm imkanları seferberlik ettiğinin altını çizen Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Futbolcularımız, onursal başkanımız sayesinde son derece modern tesislerde maçlara hazırlanmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz 32 süit odalı, yüzme havuzlu, Türk ve Fin hamamına sahip, saunası bulunan beş yıldızlı bir tesis yaptırarak kulübümüzün hizmetine sunmuştur. Bu tesis tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilmiş olup maliyeti ise 6.000.000 TL'dir" diye konuştu.
Barlak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, süper lig kulüplerinin bile gıpta edeceği alttan ısıtmalı bir antrenman sahası yapılarak kulübümüzün hizmetine sunulmuştur. Antrenman sahamızın maliyeti 1.000.000 TL'dir. Ayrıca kulübümüzün otobüsü de Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştır, bu hizmetin maliyeti ise 250.000 TL'dir."
"ALTYAPIYA SUNULAN İMKANLAR PROFESYONEL SEVİYEDEDİR"
U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 Yaş Takımlarının diğer 1. Lig kulüplerinin aksine tamamen profesyonel imkanları kullanarak geleceğe hazırlandığını belirten Barlak, "Alt yapı takımlarımıza daha önce kullandığımız tesis binasını tahsis ederek profesyonel futbol takımımız ile aynı imkanlara sahip olmalarını sağladık. Geleceğimiz emin ellerde diyebiliriz. Taraftarlar derneğimizin kiraları, malzemeleri ve deplasman giderleri de yine kulübümüz tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.
"YÖNETİM BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDEDİR"
B.B. Erzurumspor taraftarlarının ve kamuoyunun kulüp hakkında bilmesi gereken gerçekleri şeffaf bir biçimde açıkladıklarına vurgu yapan yapan Barlak, yönetim kurulu olarak uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Yönetim Kurulu üyelerimiz tüm kararlarını istişare ve oy birliğiyle almaktadır. B.B. Erzurumspor yönetimi, içinde tek muhalif ses bile olmayan sağlam bir yönetimdir ve sonuna kadar da böyle olmaya devam edecektir" dedi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:19
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
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