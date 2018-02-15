CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    deplasmana 21 futbolcuyla gitti

    Elazığspor deplasmana 21 futbolcuyla gitti

    Balıkesirspor Baltok ile deplasmanda karşılaşacak olan , 21 oyuncu ile Balıkesir’e gitti.

    Spor Toto 1. Lig ekibi , deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçı için Balıkesir'e gitti. Bordo-Beyazlı kafile, saat 14.35'te tarifeli uçakla önce İstanbul'a daha sonra İstanbul'dan kara yoluyla Balıkesir'e geçecek.

    Soner Şahin'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı Balıkesirspor Baltok maçı kafilesinde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın takdiriyle şu isimler bulunuyor:
    "Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Alpaslan Öztürk, Andreas Tatos, Canberk Dilaver, Emre Öztürk, Serkan Kurtuluş, Halil İbrahim Pekşen, İoan Hora, Kadir Bekmezci, Lamine Diarra, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Muhamed İldiz, Murat Akça, Orhan Şam, Sezgin Coşkun, Theodor Elmar Bjarnason ve Wellington Brito Da Silva."
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığspor deplasmana 21 futbolcuyla gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN