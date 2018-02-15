Elazığspor deplasmana 21 futbolcuyla gitti
Balıkesirspor Baltok ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, 21 oyuncu ile Balıkesir’e gitti.
Soner Şahin'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı Balıkesirspor Baltok maçı kafilesinde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın takdiriyle şu isimler bulunuyor:
"Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Alpaslan Öztürk, Andreas Tatos, Canberk Dilaver, Emre Öztürk, Serkan Kurtuluş, Halil İbrahim Pekşen, İoan Hora, Kadir Bekmezci, Lamine Diarra, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Muhamed İldiz, Murat Akça, Orhan Şam, Sezgin Coşkun, Theodor Elmar Bjarnason ve Wellington Brito Da Silva."
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:58
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Toplam 7
Yorum
Love "Beşiktaş kollanıyor" muş?
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Kasada 5 kuruş para yoktu
Toplam 12
Yorum
gsli satin artik yarisini yoksa kurtulmak imkansiz arabami satiyosunuz cinemi ama satin
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 15
Yorum
KANARYA AZİZ YILDIRIM VE EKİBİ DURDUĞU SÜRECE 4 DÜNCÜ YILDIZI TAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL BJK BİZDEN ÖNCE 4 YILDIZ OLUR KENDİNİ BİLEN BUNLARI DESTEKLEMEZ
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