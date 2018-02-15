Çarıkcı, deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda sakat oyuncunun çok fazla olmadığını ve rakipleri karşısında güzel futbol oynamak istediklerini söyledi.

Takımda morallerin yüksek olduğuna dikkati çeken Çarıkçı, "Adana'ya 3 puan için gidiyoruz. Diğer maçlarda da iyi sonuçlar alıp ilk 6'da yer almaya çalışacağız." diye konuştu.

Başkan Çarıkçı, geçmişe sünger çektiklerini ve kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini aktararak, "Geçen sene bu takımımız play-off oynamıştı. Bu takıma çok büyük topçular aldık ama şu anda iyi puanda değiliz. Sezon başında kaybettiğimiz puanları yavaş yavaş telafi etmemiz gerekiyor. Şu anda puanımızın 40 olması lazımdı. Artık geriye bakmadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalan haftalarda ciddi bir fikstür avantajına sahip olduklarına değinen Necip Çarıkcı, şunları kaydetti:

"Son 8 maçın 6'sı iç sahada. Yavaş yavaş fikstür avantajı da bize dönmeye başladı. Rizespor, İstanbulspor, Ankaragücü maçları Bolu'da oynanacak. Bu maçlarda öncelikli olarak yenilmememiz gerekiyor. Adana Demirspor maçında kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Alacağımız puan veya puanlar bizi biraz daha yukarılara taşır. Play-off'a kalmak istiyoruz. Geçen sene play-off oynadık, bu sene de oynamayı hedefliyoruz. İnşallah play-off'a kalacağız."