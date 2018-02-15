CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , kaybettiği puanları telafi etmek istiyor

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>, kaybettiği puanları telafi etmek istiyor

    Spor Toto 1. Lig takımlarından 'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, "Sezon başında kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Şu anda puanımızın 40 olması lazımdı. Artık geriye bakmadan mücadele edeceğiz." dedi.

    Çarıkcı, deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda sakat oyuncunun çok fazla olmadığını ve rakipleri karşısında güzel futbol oynamak istediklerini söyledi.

    Takımda morallerin yüksek olduğuna dikkati çeken Çarıkçı, "Adana'ya 3 puan için gidiyoruz. Diğer maçlarda da iyi sonuçlar alıp ilk 6'da yer almaya çalışacağız." diye konuştu.

    Başkan Çarıkçı, geçmişe sünger çektiklerini ve kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini aktararak, "Geçen sene bu takımımız play-off oynamıştı. Bu takıma çok büyük topçular aldık ama şu anda iyi puanda değiliz. Sezon başında kaybettiğimiz puanları yavaş yavaş telafi etmemiz gerekiyor. Şu anda puanımızın 40 olması lazımdı. Artık geriye bakmadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Kalan haftalarda ciddi bir fikstür avantajına sahip olduklarına değinen Necip Çarıkcı, şunları kaydetti:

    "Son 8 maçın 6'sı iç sahada. Yavaş yavaş fikstür avantajı da bize dönmeye başladı. Rizespor, İstanbulspor, Ankaragücü maçları Bolu'da oynanacak. Bu maçlarda öncelikli olarak yenilmememiz gerekiyor. Adana Demirspor maçında kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Alacağımız puan veya puanlar bizi biraz daha yukarılara taşır. Play-off'a kalmak istiyoruz. Geçen sene play-off oynadık, bu sene de oynamayı hedefliyoruz. İnşallah play-off'a kalacağız."

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , kaybettiği puanları telafi etmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN