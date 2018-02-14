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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    geri sayımda

    Ordu geri sayımda
    'da geçtiğimiz mayısta temeli atılan yeni stadın kaba inşaatı bitti. Fındık figürlü olacak şekilde inşa edilen stadın otel olarak da kullanılacağını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "İnşallah yeni futbol sezonunda hizmete girecek statta yeni başarılar elde edeceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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