Kaybetme lüksümüz yok

İlk maçında Eskişehir deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Giresunspor teknik direktörü Yılmaz Vural, takımının bu sezon 41 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirecek güçte olduğunu dile getirdi. Kaybetme lüksü olmadıklarını aktaran tecrübeli hoca, "13 maçta bu takım 39 puan hedefiyle oynayacağız çünkü her puan kaybı hedeften uzaklaştırır. Bu takımın kadrosu itibarıyla 39 puanı alabilecek gücü var" diye konuştu. Vural ayrıca, kaleci değişiklikleri ile ilgili, "Kaleci değişikliği oyuncu değişikliği içinde sayılmasın" diyerek ilginç bir öneri yaptı.



'Futbolcu mu dövelim?'

Çotanaklar'ın Başkanı Mustafa Bozbağ Süper Lig için uğraştıklarına dikkat çekerek, "Kolay olmayan sportif başarının gelmesi için savaşıyoruz. Futbolcuyu mu dövelim? İş kötü günde sahip çıkmak. Rakiplerin her vurduğu gol, bizimkilerin aut oluyor. Bu kadar yenilgiyi ben de beklemiyordum" dedi