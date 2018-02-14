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    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    lüksümüz yok

    Kaybetme lüksümüz yok

    ’da hedefin 13 maçta 39 puan olduğunu söyledi

    İlk maçında deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Giresunspor teknik direktörü , takımının bu sezon 41 yıllık hasretini sona erdirecek güçte olduğunu dile getirdi. lüksü olmadıklarını aktaran tecrübeli hoca, "13 maçta bu takım 39 puan hedefiyle oynayacağız çünkü her puan kaybı hedeften uzaklaştırır. Bu takımın kadrosu itibarıyla 39 puanı alabilecek gücü var" diye konuştu. Vural ayrıca, kaleci değişiklikleri ile ilgili, "Kaleci değişikliği oyuncu değişikliği içinde sayılmasın" diyerek ilginç bir öneri yaptı.

    'Futbolcu mu dövelim?'
    Çotanaklar'ın Başkanı Mustafa Bozbağ Süper Lig için uğraştıklarına dikkat çekerek, "Kolay olmayan sportif başarının gelmesi için savaşıyoruz. Futbolcuyu mu dövelim? İş kötü günde sahip çıkmak. Rakiplerin her vurduğu gol, bizimkilerin aut oluyor. Bu kadar yenilgiyi ben de beklemiyordum" dedi

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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