Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Gaziantep ekibi, geçen sezon göreve getirilen Hüseyin Kalpar yönetiminde bu sezon 7 maça çıktı. Bu sürede 6 puan toplayabilen Gazişehir Gaziantep, 7. haftada Denizlispor ile oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçın ardından Kalpar ile yollarını ayırdı.

Daha sonra Erkan Sözeri ile anlaşan Gaziantep ekibi, sezonun ilk yarısındaki son 10 maçta Sözeri yönetimiyle 14 puan topladı. Sezonun ilk devresini 20 puanla 11. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, ligin ikinci yarısında ise adından söz ettirdi.

İkinci devrede çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak 12 puan toplayan Gaziantep ekibi, 4 olan averajını da 16'ya çıkardı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde de sadece 2 gol gören Gazişehir Gaziantep, Sözeri yönetiminde çıktığı 14 maçta 26 puan topladı.

32 puanla 5. sıraya yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı için ilk ikiye girebilecek şekilde planlamalar yaptıklarını belirtti.

Devreye başlamadan önce "İlk 4 maçı kazanırsak ilk 2 için iddialı oluruz." diye kendilerine hedef belirlediklerini aktaran Sözeri, "Son 4 maçta önemli galibiyetler aldık. Galibiyetlerin yanı sıra oyun sistemimiz de oturmaya başladı. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah galibiyet serisini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sözeri, 22. haftada karşılaşacakları İstanbulspor'un ligin iyi ekiplerinden birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakibimizin gücünü bilerek, işimizi ciddiye alarak hazırlanacağız. Rakibi iyi analiz edeceğiz. İkinci yarıya İstanbulspor da bizim gibi iyi başladı. Yarıştan kopmamak adına bu hafta çok çetin bir maç bizi bekliyor. İnşallah taraftar desteğiyle bu maçtan da yüzümüzün akıyla çıkacağız. Taraftarımızı da bu zorlu maçta yanımızda görmek istiyoruz."