Giray Bulak: "Mağlubiyet serisi takımı üzdü"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’un Teknik Direktörü Giray Bulak, 2 haftalık galibiyet serisinin ardından gelen mağlubiyet serisinin kendilerini üzdüğünü söyledi.
Takım olarak çok çalışmaları gerektiğini aktaran Bulak, "Toparlanmamız lazım. Maçlar bitmiyor. Bu hafta yine evimizde zorlu bir maç oynayacağız. Onun için ona çok takılı kalmamamız lazım. Çalışmalarımızda neler yapmamız gerektiğini çalıştık. Bu işler çalışmayla olur, daha da çok çalışacağız. Çalışarak bazı hareketlerinizi, oyun felsefenizi geliştirebilirsiniz. Durarak kimse bir şey kazanamaz" diye konuştu.
Futbolun istatistikleri kabul etmediğine değinen Bulak, "Futbol enteresandır, istatistikleri kabul etmeyebilir. Futbolda 1 maç kazandığınızda karşılığı 3 puandır. Berabere kalırsanız 1 puandır ama futbolda 8 tane pozisyona girdiğiniz zaman karşılığı 8 gol olmuyor. 1 pozisyona girdiğiniz zaman 1 gol olabiliyor. Oyun sizin elinizde olduğu zaman bazen kazanamıyorsunuz. Top sizdeyse kaybeden siz oluyorsunuz. Yüzde 60-70 topun oynadığı takım sizsiniz, yüzde 30'la oynayan takım maç kazanıyor. Böyle garip bir ligimiz var" şeklinde konuştu.
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın basın toplantısına, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Kırtıl da eşlik etti.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
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