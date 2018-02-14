CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    bilmiyorlar’

    ‘Futbolu bilmiyorlar’
    DENİZLİSPOR'un yeni çalıştırıcısı , 'de yönetenlerin futbolu bilmediğini söyledi. Sistemin doğru olmadığına dikkat çeken Tekke, "Olmaması gereken her şey futbolun içerisinde bulunuyor. Böyle giderse Türkiye'de futbol adına bir şeyler yapılamayacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Futbolu bilmiyorlar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN