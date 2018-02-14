CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da hedef

    Altınordu'da hedef Samsunspor

    Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde 'la karşılaşacak 'da teknik heyetten futbolculara rehavet uyarısı geldi.

    Üst üste alınan 4 galibiyetin ardından oyuncularının müsabakasını küçümsemesinden endişe eden teknik direktör , "Kimse işimizin kolay olacağını düşünmesin. En zor maçlarımızdan birine çıkacağız. Güçlü rakipleri yendik ve hedef takım olduk. Samsunspor'a karşı çok iyi konsantre olmalıyız. Gevşemeyin ve hırslı olun" diyerek öğrencilerine ikazlarda bulundu.

    Kırmızı-lacivertli futbolcuların da teknik heyete, "Ligin ilk yarısında bazı maçlara tam anlamıyla konsantre olamadık. Ancak ikinci devrede bu sorunu yaşamıyoruz. Biz iyi bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç hedefimize ulaşacağız. 'yu Spor Toto Süper Lig'e çıkaracağız" karşılığı verdiği öğrenildi.

    Altınordu, İzmir'de şimdiye kadar 6 kez karşılaştığı ve 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı Samsunspor'u ilk defa mağlup etmeyi planlıyor. İzmir ekibi, rakibini ilk yarıda deplasmanda 4-1 mağlup etti. Altınordu'da tedavileri süren Oğulcan ile Fatih kadroda yer almayacak.
    Öte yandan Altınordu'da takım mentörü de futbolculara Samsunspor karşılaşması öncesinde terapi yapıyor.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'da hedef Samsunspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN