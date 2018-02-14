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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    çağrı yaptı

    Altınordu çağrı yaptı
    ÜST üste 4 maç kazanarak 6'ıncı sıraya kadar yükselen , karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Bu maç için taraftarları Bornova'ya davet eden teknik direktör şunları söyledi: "Play-Off hattındaki yerimizi korumak için kazanmaya devam etmeliyiz. Oyuncularımız sergiledikleri futbolla desteği fazlasıyla hak ediyor."
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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