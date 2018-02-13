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    13 Şubat 2018, Salı
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    Yeni Cengiz

    Yeni Cengiz
    ALTINORDU'dan 'i 2016-2017'de transfer edip Roma'ya 13 milyon euro'ya satan , şimdi de aynı takımdan Barış Alıcı'yı gözüne kestirdi. Spor Toto 1. Lig'de son olarak Ç.Rizespor ağlarını 2 kez havalandırarak gol sayısını 8'e çıkaran 20 yaşındaki sağ kanat, tüm dikkatleri üzerine çekti. Turuncu-lacivertlilerin, İzmir ekibiyle 2021'e kadar kontratı bulunan genç yıldız adayıyla söz kestiği öğrenildi.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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