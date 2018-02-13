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    13 Şubat 2018, Salı
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    "Türkiye'de futbol sistemi değişmeli"

    "Türkiye'de futbol sistemi değişmeli"

    Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen , Türkiye'deki futbol sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi.

    Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü , takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Tekke, "Denizlispor hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Zor bir süreçten geçiyoruz. 13 haftada ciddi başarı elde etmemiz gerekir. Takım kadrosuna inanıyorum. Eksik olarak gördüğüm, duygu ile oynayamayan, beraber hareket edememe var. Bunları hızlı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Konumuzdan dolayı zamanımız yok. Benim burada olmamın sebebi; Denizlispor büyük bir camia, köklü bir camia, buralarda olması üzüyor. Zor durumda zorlukları seven hoca olarak buradayız. Şehirle birlikte Allah'da nasip ederse, bu durumdan beraber çıkmak istiyoruz" dedi.

    "SİSTEMİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
    Türkiye'deki futbol sistemine dikkat çeken Tekke, "Bunları kimse konuşmuyor. Türkiye'de futbolu yönetenler dediğimiz kişiler, futbolu bilmeyen insanlar. Futbolun içerisinde olmaması gereken her şey futbolun içerisinde. Futbolun içerisindeki sistemin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu böyle giderse Türkiye'de futbol adına bir şeyler yapılamayacağını düşünüyorum. Yapılanların tam tersinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de bir şeyin iyi olup olmadığını tartışmak mümkün. Ama tabelaya bakacaksınız. Tabelada iyiyseniz, iyisinizdir. Dolayısı ile Allah inşallah bize tabelayı da nasip eder. Çalışacağız. Bu zor süreçten çıkmamızda, futbolcunun, taraftarın, yöneticilerin, şehrin, aşçının, masörün, herkesin payı olacak. Bu beraber yapılabilecek bir iş. Dolayısı ile biz Denizlispor için gerekli ne ise yapılması gereken ne ise o uğurda çalışacağız" diye konuştu.

    Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenman öncesi futbolcular ile bir toplantı yaptı ve yeni takımı ile birlikte ilk antrenmanına katıldı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:25
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