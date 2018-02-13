"Türkiye'de futbol sistemi değişmeli"
Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, Türkiye'deki futbol sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi.
"SİSTEMİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Türkiye'deki futbol sistemine dikkat çeken Tekke, "Bunları kimse konuşmuyor. Türkiye'de futbolu yönetenler dediğimiz kişiler, futbolu bilmeyen insanlar. Futbolun içerisinde olmaması gereken her şey futbolun içerisinde. Futbolun içerisindeki sistemin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu böyle giderse Türkiye'de futbol adına bir şeyler yapılamayacağını düşünüyorum. Yapılanların tam tersinin yapılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de bir şeyin iyi olup olmadığını tartışmak mümkün. Ama tabelaya bakacaksınız. Tabelada iyiyseniz, iyisinizdir. Dolayısı ile Allah inşallah bize tabelayı da nasip eder. Çalışacağız. Bu zor süreçten çıkmamızda, futbolcunun, taraftarın, yöneticilerin, şehrin, aşçının, masörün, herkesin payı olacak. Bu beraber yapılabilecek bir iş. Dolayısı ile biz Denizlispor için gerekli ne ise yapılması gereken ne ise o uğurda çalışacağız" diye konuştu.
Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenman öncesi futbolcular ile bir toplantı yaptı ve yeni takımı ile birlikte ilk antrenmanına katıldı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:25
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Burak'sız Trabzon, gol sessizliği büründü
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Yorum
berkan Üretmeyen bir orta saha ile çok attı.Buraklı sistem yerine sistemli Burak oyunu olsa 20 golü geçerdi ve takım da zirve de olurdu.
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Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!
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Yorum
CELAL UMUT FAKIRIN EKMEGI DIYORSUN HAFTAYA FARK 4 E CIKAR
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 7
Yorum
CELAL SENDE ONLARI ALMADIN ILK MACTA BOYLE YAZDINMI NIYE GELMIYORLAR DIYE
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