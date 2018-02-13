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    13 Şubat 2018, Salı
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    ikinci yarıda coştu

    İstanbulspor ikinci yarıda coştu

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , sezonun ikinci yarısında oynadığı dört karşılaşmadan da galip ayrılarak 4. sıraya çıktı.

    Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 23 puan toplayarak 10. sırada bitiren sarı-siyahlı ekip, ikinci devrenin ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla zirveye yaklaştı.

    ikinci yarının ilk maçında 18. haftada deplasmanda Eskişehir'i 2-1 mağlup etti. 19. haftada ise konuk ettiği Denizlispor'u aynı skorla geçen İstanbulspor, 20. haftada ise Akın Çorap Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenme başarısı gösterdi.

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki ilk maçında lider Ümraniyespor'u da 2-1 yenen sarı-siyahlı ekip, puanını 35'e yükselterek liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

    7 GOLÜN 4'Ü İBRAHİM HALİL ÇOLAK'TAN
    Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada rakip ağları 7 kez havalandıran İstanbulspor'da bu gollerin 4'ü İbrahim 'tan geldi.

    İbrahim Halil, ikinci yarıda , Denizlispor, Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında birer kez gol sevinci yaşadı ve galibiyetlerde önemli payın sahibi oldu.

    Bu sezon ligde oynadığı 12 karşılaşmada 8 gol atan İbrahim Halil, takımın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:13
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