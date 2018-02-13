Denizli’de Fatih Tekke dönemi

KÖTÜ sonuçlar neden0iyle Reha Kemal Erginer ile yollarını ayıran Denizlispor, Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan genç teknik adam, yeşil-siyahlılara başarılı olmak için geldiğinive bulunduğu noktadan kurtulmak için çok çalışacaklarını söyledi. Denizlispor, Tekke yönetimindeki ilk maçına Giresunspor deplasmanında çıkacak.