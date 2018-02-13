CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Denizli’de dönemi

    Denizli’de Fatih Tekke dönemi
    KÖTÜ sonuçlar neden0iyle Reha Kemal Erginer ile yollarını ayıran Denizlispor, Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan genç teknik adam, yeşil-siyahlılara başarılı olmak için geldiğinive bulunduğu noktadan kurtulmak için çok çalışacaklarını söyledi. Denizlispor, Tekke yönetimindeki ilk maçına Giresunspor deplasmanında çıkacak.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli’de Fatih Tekke dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN