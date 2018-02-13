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    13 Şubat 2018, Salı
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    Boğalar fırtınası

    Boğalar fırtınası
    SPOR Toto 1. Lig'de İstanbulspor fırtınası yaşanıyor. Devreyi altı galibiyetle 10'uncu sırada kapatan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak 4.'lüğe yükseldi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile lige verilen arayı iyi geçiren Boğalar, lider ile arasındaki puan farkını da beşe indirdi
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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