Boğalar fırtınası

SPOR Toto 1. Lig'de İstanbulspor fırtınası yaşanıyor. Devreyi altı galibiyetle 10'uncu sırada kapatan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak 4.'lüğe yükseldi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile lige verilen arayı iyi geçiren Boğalar, lider ile arasındaki puan farkını da beşe indirdi