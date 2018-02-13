“Balıkesir’den iyi bir neticeyle döneceğiz”
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar son üç haftada 7 puan kazandıklarına dikkat çekerek, daha iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.
"OLUMLU BİR İVME YAKALADIK"
Denizlispor karşısında alınan galibiyetle olumlu bir ivme yakaladıklarını ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Daha büyük bir ivme yakalamak için daha fazla maç kazanmamız gerekiyor. Hafta hafta oynayacağımız maçlarla sadece bunu yakalayabiliriz. İkinci yarı başlayalı 4 hafta geçti. Talihsiz bir Altınordu mağlubiyetimiz oldu. O maçtan sonra kazandığımız 7 puan önemli bir puan. Onları unutup önümüzdeki Balıkesirspor maçına bakıyoruz. İçeride ve dışarıda kazanma bilinci içinde olmamız gerekiyor. Bizde Balıkesir'e bu bilinç içerisinde hareket edeceğiz. İnşallah oradan iyi bir neticeyle döneceğiz. Balıkesir maçında kazanma adına doğru şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.
"YENİ OYUNCULARIMIZ DA BİZE KATKI SAĞLADI"
Takımın son üç haftada gol yememesini hakkında konuşan Kalpar, "Yapılan transferler ve mantalitemiz bunda etkili. Gol yemeden nasıl gol atarızın düşüncesi içerisinde olmamız gerekiyordu. Sahaya da bunu yansıtmamız gerekiyordu. Yeni gelen oyuncularımız da bize katkı sağladılar. Daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.
SEZGİN COŞKUN: "İYİ FUTBOL OYNAMAYA BAŞLADIK"
Son 3 haftada iyi futbol oynamaya başladıklarını ifade eden tecrübeli stoper Sezgin Coşkun, "Altınordu maçında biraz şanssızlığımız vardı ama Eskişehirspor, Ankaragücü ve Denizlispor maçlarında istediklerimizi sahaya yansıttık. Önümüzde play-off şansımızı devam ettirme adına çok önemli bir Balıkesirspor maçı var. Onlarda üstlerden kopmamak için kazanmak isteyeceklerdir. Bizde ufakta olsa bir ivme yakaladık ve devam ettirmemiz lazım. Zorlu bir sürece gireceğiz, bunlar bizim ligdeki durumumuzu belirleyecek. Milli maç arasına kadar isteğimizi yerine getirmek istiyoruz. Balıkesir engelini aşıp içeride Giresun maçına moralli hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AHMET SABRİ: "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Genç file bekçisi Ahmet Sabri Fener ise, "Üç haftadır iyi bir gidişatımız var. Bu iyi gidişatın anlam kazanması için Balıkesirspor deplasmanından puanlarla döneceğimize inanıyorum. Yenilmezsek bu serimizi devam ettirmek istiyoruz. Denizlispor maçında bana fazla iş düşmedi. Takımımız savunma olarak gayet iyiydi. İnşallah bu önümüzdeki maçlara da yansır. Oynadığımız maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takdir seyircimizin" açıklamasını yaptı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:47
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Giuliano'nun yerine Talisca
Toplam 8
Yorum
Salihcan talisca kesin WC 2018 kadrosunda , tek rakibi neymar olur. Talisca gibi serbest vurus kullanan veya topa vuran kim var ki?
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Volkan’a sevk yok
Toplam 16
Yorum
Murat FB yazmasan da anlaşılırdı FB li olduğun... Tekme yüzünden kırmızı almamayı bu konuya nasıl bağladın?
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Terim’i götürecek!
Toplam 9
Yorum
Hagi Hadi inşallah
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