Altınordu'da seri sürecek
Spor Toto 1'inci Lig Lig'de üst üste 4 maç kazanarak 6'ncı sıraya yükselen Altınordu, cuma günü konuk edeceği Samsunspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor'u art arda mağlup ederek çıkış yakalayan İzmir ekibi, rakiplerine ikinci devrede de aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Altınordu'da sol ayak bileği ön bağlarında yırtık tespit edilen ön libero Oğulcan ve tedavisi süren forvet Fatih dışında eksik bulunmuyor.
Her rakibe ayrı ay
rı konsantre olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "10 günde 3 önemli maça çıkacağız. Play-Off hattındaki yerimizi korumak için kazanmaya devam etmeliyiz. Öncelikle Samsunspor engelini kayıpsız aşmalıyız. Tüm taraftarlarımızı Bornova Stadı'na davet ediyoruz. Oyuncularımız sergiledikleri futbolla desteği fazlasıyla hak ediyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan devre arasında transfer edilen stoper Hasan, ilk yarıda forma giydiği Samsunspor'a rakip olacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:07
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Volkan’a sevk yok
Toplam 11
Yorum
Aslan geçen sene hakemlerlle şampiyonolduğu açık evet
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Belhanda 90+3'te kızardı!
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL direk kırmızı olacak pozisyondu... serdarın ilk yarı atılması gerekti.. hakem haftanın hakemi olur...
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 2
Yorum
xxx duyanda cepheye gidiliyor sanır
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