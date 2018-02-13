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    13 Şubat 2018, Salı
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    'da kötü gidişat sürüyor

    <a href="/index/adanaspor?id=d3abae23-83c7-40ca-867f-319d0e5947e5" class="" rel="tag">Adanaspor</a>'da kötü gidişat sürüyor

    1'inci Lig'de sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 5-2 mağlup olarak, kötü gidişatı sürdüren 'da büyük üzüntü yaşanıyor.

    Ligde oynadığı son 4 maçta sahadan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan turuncu beyazlılar, sadece 1 puan toplayabildi. Teknik direktör nezaretinde çıktığı 6 maçta 1 kez galibiyet sevinci yaşayan , ilk 2 hedefinden uzaklaştı.

    Sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 5-2 mağlup olan turuncu beyazlı takımda teknik direktör , daha kavgacı futbol sergilemeleri ve mücadeleci olmaları gerektiğini söyledi. Rakibe çok kolay oynama fırsatı verdiklerinin altını çizen Özköylü, "Sahada benim istediklerimin bir çoğu olmadı. Tabii ki bunu düzeltmek bizim görevimiz" dedi.

    'İSTİFA' AÇIKLAMASI
    5-2'lik mağlubiyetin ardından taraftarın istifaya çağırdığı Özköylü, şöyle konuştu:
    "Böyle şeyler tabii ki çok üzücü. Salı günü idmanlara başladık. Maç izliyoruz, analiz yapıyoruz rakipleri takip ediyoruz. Oyuncularla toplantı yapıyoruz. Yapılacak ne varsa gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki böyle bir sonuçtan sonra taraftar bunu diyebilir. Artık bu bizim ülkemizde klasik olmuş bir durum. Onlar da kendilerine göre haklı. Hiç kimse takımının böyle bir mağlubiyet yaşamasını istemez. Sorumlusu da hocadır. Bu tepkiyi gösterebilirler normaldir."

    'HAYAL KIRIKLIĞI'
    Takımın olması gereken yerden çok uzakta olduğunu ifade eden Özköylü, "Ligin ikinci yarısı alınan sonuçlar hepimiz için hayal kırıklığı. Kaybettiğimiz maçların hepsinde yediğimiz goller bizim hatamız. Rakip hata yapıyor, biz beceremiyoruz. Bireysel beceriksizlik mi dersiniz. Ne diye tabir edeyim bilemiyorum. Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil, yaptığımız hatalar bize gol olarak dönüyor."

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:54
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