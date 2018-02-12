Samsun gaza bastı
Karadeniz ekibi, BB Erzurum'u Göksu'nun sayesinde geçti. Kırmızı beyazlılar son 3 haftada 7 puan toplarken, Erzurum ise zafer hasretini 4 maça çıkardı
BİR OFSAYT BİR DİREK
SAMSUNSPOR'un 83. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Erzurum ise 11. dakikada direğe takıldı. Oyunun kader anında Burhan Eşer'in ceza sahası içerisinden şutu, direğe çarparak auta çıktı.
Tribünlerde Türk bayrakları açıldı; taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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