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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Samsun gaza bastı

    Samsun gaza bastı

    ekibi, BB Erzurum'u Göksu'nun sayesinde geçti. Kırmızı beyazlılar son 3 haftada 7 puan toplarken, Erzurum ise zafer hasretini 4 maça çıkardı

    Sezonun ikinci devresine yenilgiyle başlayan Samsunspor son maçlarda gaza bastı. ekibi sahasında ağırladığı BB Erzurum'u tek golle geçti: 1-0. Kırmızı-beyazlı takıma 3 puanı getiren golü 34'te Göksu Türkdoğan kaydetti. ekibi bu sonuçla son 3 maçında 2. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise galibiyet hasretini 4 maça yükseltti.

    BİR OFSAYT BİR DİREK
    'un 83. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Erzurum ise 11. dakikada direğe takıldı. Oyunun kader anında 'in ceza sahası içerisinden şutu, direğe çarparak auta çıktı.

    Tribünlerde Türk bayrakları açıldı; taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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