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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’da büyük söz

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a>’da büyük söz
    3. Lig 1. Grup'ta 9 puan farkla zirveye kurulan Manisa Belediye'de şampiyonluk hesapları başladı. Teknik direktör Levent Devrim, "Yakaladığımız bu seriyi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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