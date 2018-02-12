İşte Ankaragücü

Toto 1. Lig 21. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti. Tam 4 haftadan beri galibiyete hasret kalan başkent temsilcisi Umut Nayir, Putsila ve Alihan'ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılarak çok önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise penaltıdan Nizamettin Çalışkan attı. Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Ankaragücü Ümraniyespor'un İstanbulspor'a yenildiği haftada zirve takibini sürdürdü.Başkent temsilcisi 4 hafta aradan sonra Balıkesirspor'u yenerek 3 puan hasretine son verdi. Ankaragücü böylece zirveye yeniden tutundu.Ankaragücü oyuncuları maçtan sonra soyunma odasında Afrin'de Zeytin Dalı harekatında bulunan askerlerimize selam gönderdi. Futbolcular şehitlerimize de Alalah'tan rahmet diledi.