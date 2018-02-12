İşte Ankaragücü
Başkent temsilcisi maça fırtına gibi başladı, 4’te Umut 16’da Putsila ile bir anda iki farklı üstünlüğü yakaladı. 28’de Nizamettin penaltıdan farkı bire indirse de 50’de Alihan skoru belirleyen golü kaydetti
HASRETİ BİTİRDİ
Başkent temsilcisi 4 hafta aradan sonra Balıkesirspor'u yenerek 3 puan hasretine son verdi. Ankaragücü böylece zirveye yeniden tutundu.
?AFRİN'E SELAM
Ankaragücü oyuncuları maçtan sonra soyunma odasında Afrin'de Zeytin Dalı harekatında bulunan askerlerimize selam gönderdi. Futbolcular şehitlerimize de Alalah'tan rahmet diledi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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