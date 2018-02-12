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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    İşte Ankaragücü

    İşte Ankaragücü

    Başkent temsilcisi maça fırtına gibi başladı, 4’te Umut 16’da Putsila ile bir anda iki farklı üstünlüğü yakaladı. 28’de Nizamettin penaltıdan farkı bire indirse de 50’de Alihan skoru belirleyen golü kaydetti

    Spor Toto 1. Lig 21. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti. Tam 4 haftadan beri galibiyete hasret kalan başkent temsilcisi Umut Nayir, Putsila ve Alihan'ın attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılarak çok önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise penaltıdan Nizamettin Çalışkan attı. Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Ankaragücü Ümraniyespor'un İstanbulspor'a yenildiği haftada zirve takibini sürdürdü.

    HASRETİ BİTİRDİ
    Başkent temsilcisi 4 hafta aradan sonra Balıkesirspor'u yenerek 3 puan hasretine son verdi. Ankaragücü böylece zirveye yeniden tutundu.

    ?AFRİN'E SELAM
    Ankaragücü oyuncuları maçtan sonra soyunma odasında Afrin'de Zeytin Dalı harekatında bulunan askerlerimize selam gönderdi. Futbolcular şehitlerimize de Alalah'tan rahmet diledi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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