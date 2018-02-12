Hedeften dönmeyiz

RİZE'nin golcüsü Samudio, Altınordu karşısında ummadıkları bir yenilgi aldıklarını kaydetti. Paraguaylı forvet, "Bu sonuç bizi hedefimizden döndürmeyecek. Sezon sonu doğrudan Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.