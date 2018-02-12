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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Hedeften dönmeyiz

    Hedeften dönmeyiz
    RİZE'nin golcüsü Samudio, Altınordu karşısında ummadıkları bir yenilgi aldıklarını kaydetti. Paraguay forvet, "Bu sonuç bizi hedefimizden döndürmeyecek. Sezon sonu doğrudan Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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