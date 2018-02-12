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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Evinde estirdi

    Evinde estirdi

    , Giresun’u 3 golle geçti Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı

    Eskişehirspor, evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Dorukhan, Ofoedu ve Kaan'ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Es-Es, Da Silva'nın 86'daki sayısına engel olamadı. Kırmızı-siyahlı takım bu sonuçla bu sezon ilk kez üst üste 2 maçtan galip ayrıldı. 4 haftadır kazanamayan Giresun ise kötü gidişi sürdürdü.

    MEHMETÇİK'E SELAM OLSUN
    Eskişehirsporlu futbolcular golden sonra Zeytin Dalı harekatındaki askerlerimizi unutmadı. Asker selamı vererek destek oldular. Ve minik bir taraftar da maç öncesi saha ortasına Türk bayrağı dikti.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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