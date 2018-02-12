Evinde estirdi
Eskişehirspor, Giresun’u 3 golle geçti Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı
MEHMETÇİK'E SELAM OLSUN
Eskişehirsporlu futbolcular golden sonra Zeytin Dalı harekatındaki askerlerimizi unutmadı. Asker selamı vererek Mehmetçiklere destek oldular. Ve minik bir taraftar da maç öncesi saha ortasına Türk bayrağı dikti.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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