CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    4x4'lük İstanbul

    4x4'lük İstanbul

    Ümraniyespor'u ve Onur Kolay'ın golleriyle deviren İstanbulspor üst üste 4. galibiyetini elde etti. Rakibinin 4 maçlık zafer serisini de noktaladı

    1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı lider Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 48'de Halil, 55. dakikada da Onur Kolay'ın golleriyle galibiyete ulaşan sarı-siyahlı takım, üst üste 4. maçından da zaferle ayrılırken, Ümraniye'nin galibiyet serisini de noktaladı. Bu sonuçla 35 puana yükselen İstanbulspor ilk iki için iddasını ortaya koydu.

    Hak ederek kazandık
    İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü söyledi. Koşukavak, "Maçtan önce söylediğim gibi rakip lider takım. İyi işler yapıyorlar. Biz de rakibi iyi analiz ettik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4x4'lük İstanbul haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN