4x4'lük İstanbul
Ümraniyespor'u Halil Çolak ve Onur Kolay'ın golleriyle deviren İstanbulspor üst üste 4. galibiyetini elde etti. Rakibinin 4 maçlık zafer serisini de noktaladı
Hak ederek kazandık
İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü söyledi. Koşukavak, "Maçtan önce söylediğim gibi rakip lider takım. İyi işler yapıyorlar. Biz de rakibi iyi analiz ettik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
-
Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
-
Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
-
Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
4x4'lük İstanbul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.