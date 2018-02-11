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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Zafer Uşak'ın

    Zafer Uşak'ın

    3. Grup’un lideri, Belediye’yi 4 golle geçti. Zirvedeki yerini sağlama aldı

    3. LİG 3. Grup'ta Bld'yi ağırlayan Uşak, rakibini 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçı Şemsettin Ender Kılıç, Tayfur Emre Yılmaz, Ekrem Sütçü ve Şahin Fıstıkçı'nın golleriyle kazandı. 44 puana ulaşırken 2'nciye 7 puan fark attı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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