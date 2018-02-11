CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yok böyle maç!

    Yok böyle maç!

    2. Lig’de günün en gollü maçı ’da oynandı. Lider Afjet Afyonspor ile kümede kalma savaşı veren ’un mücadelesi 4-4 tamamlandı

    Tuzla Belediye Stadı'nda dün müthiş bir 90 dakika oynandı. Lider Afyon ile lige tutunma mücadelesi veren Tuzlaspor'un mücadelesinde gülen yoktu ama tam 8 gol atıldı. Konuk takım iki kez iki farklı öne geçmesine rağmen skor avantajını kullanamadı ve taraflar birer puana yetindi. Afyon, 5'te Nazmi, 18'de Yasin'le skoru 2-0 yaptı. 26 ve 33'te Murat'la karşılık verdi. Lig lideri 45'te Ersel, 59'da da Oltan'la tekrar öne geçmeyi başardı.

    PERDEYİ GÖKCEK KAPADI
    Taraftarı önünde pes etmeyen Tuzlaspor, Mustafa'nın 66'daki golüyle farkı bire indirdi. Son sözü ise 90'da Gökcek söyledi ve karşılaşma 4-4 berabere bitti. Tuzlaspor puanını 16, Afyon ise 48'e çıkardı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yok böyle maç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN