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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Tarsus İY, ’ı rahat geçti: 2-0

    Tarsus İY, Aydın’ı rahat geçti: 2-0
    , Aydınspor 1923'ü 2-0 mağlup etti. Maçın başında Ferhat ile öne geçen Tarsus, 77'de Ergun'la farkı 2'ye çıkardı. Havanın soğuk olması nedeniyle siyah beyazlı takımın taraftarları maça ilgi göstermedi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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