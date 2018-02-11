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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Sivas'tan çıkış yok

    Sivas'tan çıkış yok

    Sivas Belediyespor, ligin 21. haftasında konuk ettiği 1966’ya şans tanımadı. Rakibini Hüseyin ve Hakan’ın golleriyle yıkan Serdar Bozkurt’un öğrencileri, evinde üst üste 7. maçını da kazandı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediye'nin taraftarı önündeki galibiyet serisi devam ediyor. Son olarak sahasında Kastamonuspor 1966'yı konuk eden yeşil-beyazlılar, rakibini 2 golle yıktı, evinde üst üste 7. maçını da kazandı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, 40. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen 'nın vuruşunda kaleci Bekir gole izin vermedi. İlk yarı golsüz geçilirken, ikinci 45'te de Sivas'ın üstünlüğü vardı. 55'te Ahmet'in köşe vuruşuna iyi yükselen Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 75'te bir daha penaltı kazanan ev sahibinde, bu kez Hakan topun başına geçti ve skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla Sivas Belediye, puanını 44'e çıkarırken, ise 29 puanda kaldı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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