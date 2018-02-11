Rize dondu kaldı
Son haftaların formda takımı Altınordu, Karadeniz temsilcisini deplasmanda adeta bozguna uğrattı. Goller Barış Alıcı (2) ve Kerim’den geldi. Rize 5 hafta sonra kaybetti
Çaykur Rizespor, galibiyet parolasıyla evinde ağırladığı Altınordu karşısında adeta şoke oldu... Son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan İzmir temsilcisi iyi başladığı karşılaşmada dakikalar 34'ü gösterirken golü buldu. Barış Alıcı'nın sayısıyla Altınordu ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Puanını 32'ye yükseltti
İkinci yarıda Altınordu, toparlanmak isteyen Karadeniz ekibine fırsat vermedi. 49. dakikada Barış Alıcı'nın golüyle İzmir ekibi 2-0'ı buldu. Bu dakikadan sonra maça hakim olan Altınordu rahat oyununu karşılaşma sonuna kadar sürdürdü. 61. dakikada Kerim Avcı'nın sayısıyla Altınordu farkı 3'e çıkardı. İzmir temsilcisi 3-0'lık galibiyetle puanını 32 yaptı.
Barış 3 haftada 5 gol kaydetti
Altınordu'nun orta saha oyuncusu Barış Alıcı formunda. 20 yaşındaki genç futbolcu son 3 haftada tam 5 kez fileleri sarstı. Elazığspor ağlarını 2 kez havalandıran, Barış geçen hafta da Balıkesir'i boş geçmemişti. Bu hafta da Rize'ye 2 gol attı.
Eroğlu mutlu
Ç.RİZE'yi deplasmanda 3-0 yenen Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu'nun yüzü gülüyor. Eroğlu "Şampiyonluğa oynayan rakibimizi böyle net bir skora deplasmanda yenmek önemli bir başarı. Kazanarak yola devam etmeliyiz" dedi.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:15
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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