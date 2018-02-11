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    11 Şubat 2018, Pazar
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    dondu kaldı

    Rize dondu kaldı

    Son haftaların formda takımı Altınordu, temsilcisini deplasmanda adeta bozguna uğrattı. Goller (2) ve Kerim’den geldi. 5 hafta sonra kaybetti

    Çaykur Rizespor, galibiyet parolasıyla evinde ağırladığı Altınordu karşısında adeta şoke oldu... Son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan temsilcisi iyi başladığı karşılaşmada dakikalar 34'ü gösterirken golü buldu. Barış Alıcı'nın sayısıyla Altınordu ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

    Puanını 32'ye yükseltti
    İkinci yarıda Altınordu, toparlanmak isteyen ekibine fırsat vermedi. 49. dakikada 'nın golüyle İzmir ekibi 2-0'ı buldu. Bu dakikadan sonra maça hakim olan Altınordu rahat oyununu karşılaşma sonuna kadar sürdürdü. 61. dakikada Kerim Avcı'nın sayısıyla Altınordu farkı 3'e çıkardı. İzmir temsilcisi 3-0'lık galibiyetle puanını 32 yaptı.

    Barış 3 haftada 5 gol kaydetti
    Altınordu'nun orta saha oyuncusu Barış Alıcı formunda. 20 yaşındaki genç futbolcu son 3 haftada tam 5 kez fileleri sarstı. Elazığspor ağlarını 2 kez havalandıran, Barış geçen hafta da Balıkesir'i boş geçmemişti. Bu hafta da 'ye 2 gol attı.

    Eroğlu mutlu
    Ç.RİZE'yi deplasmanda 3-0 yenen Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu'nun yüzü gülüyor. Eroğlu "Şampiyonluğa oynayan rakibimizi böyle net bir skora deplasmanda yenmek önemli bir başarı. Kazanarak yola devam etmeliyiz" dedi.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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