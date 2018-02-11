Rize dondu kaldı

Çaykur Rizespor, galibiyet parolasıyla evinde ağırladığı Altınordu karşısında adeta şoke oldu... Son 2 haftayı galibiyetle tamamlayan İzmir temsilcisi iyi başladığı karşılaşmada dakikalar 34'ü gösterirken golü buldu. Barış Alıcı'nın sayısıyla Altınordu ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.



Puanını 32'ye yükseltti

İkinci yarıda Altınordu, toparlanmak isteyen Karadeniz ekibine fırsat vermedi. 49. dakikada Barış Alıcı'nın golüyle İzmir ekibi 2-0'ı buldu. Bu dakikadan sonra maça hakim olan Altınordu rahat oyununu karşılaşma sonuna kadar sürdürdü. 61. dakikada Kerim Avcı'nın sayısıyla Altınordu farkı 3'e çıkardı. İzmir temsilcisi 3-0'lık galibiyetle puanını 32 yaptı.



Barış 3 haftada 5 gol kaydetti

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Barış Alıcı formunda. 20 yaşındaki genç futbolcu son 3 haftada tam 5 kez fileleri sarstı. Elazığspor ağlarını 2 kez havalandıran, Barış geçen hafta da Balıkesir'i boş geçmemişti. Bu hafta da Rize'ye 2 gol attı.

Eroğlu mutlu

Ç.RİZE'yi deplasmanda 3-0 yenen Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu'nun yüzü gülüyor. Eroğlu "Şampiyonluğa oynayan rakibimizi böyle net bir skora deplasmanda yenmek önemli bir başarı. Kazanarak yola devam etmeliyiz" dedi.