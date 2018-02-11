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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Menemen'den müthiş zafer

    Menemen'den müthiş zafer
    Zirve mücadelesi veren , taraftarı önünde Sancaktepe'yi 2-1 yendi. Ev sahibi yenik duruma düşmesine rağmen Mert ve Mustafa'nın golleriyle 3 puanı almasını bildi, Lider Afyon'la da puan farkını bire indirdi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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