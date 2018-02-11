CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    tam gaz

    Manisa tam gaz

    Ege ekibi, deplasmanından da galibiyetle ayrıldı

    Büyükşehir Belediyesi fırtına gibi esiyor... 3. Lig 1. Grup'ta liderliğini sürdüren Ege ekibi, dün deplasmanında zafere uzandı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan Manisa Belediyesi, rakibini 3 golle yıktı. Manisa'ya 3 puanı getiren golleri Alper, Ali ve Tayyib attı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisa tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN