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    11 Şubat 2018, Pazar
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    yine kayıplarda

    Karşıyaka yine kayıplarda
    Düşme hattında yer alan Karşıyaka deplasmanda karşılaştığı Niğde Belediye'ye 2-0 mağlup oldu. 'ye galibiyeti getiren golleri 67'de Ömürcan Yıldırımlı ve 80. dakikada Tunç Murat Behram kaydetti. Bu sonuçla Niğde puanını 32'ye yükseltirken, Kaf- Kaf ise 15 puanda kaldı. son 5 haftada 2. yenglisini yaşadı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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