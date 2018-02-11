Karşıyaka yine kayıplarda
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:54
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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