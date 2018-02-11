Eskişehir üç attı üç aldı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak, Ofoedu (Dk. 84 Andaç Güleryüz), Semih Şentürk (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Hürriyet Gücer, Bruno, Bedirhan Altunbaş, Akaminko (Dk. 63 Aykut Akgün)
Akın Çorap Girensunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Onur Demir (Dk. 76 Sinan Özkan), Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dodo, Dimitriadis, Recep Aydın (Dk. 46 Muhammet Reis), Carioca, Dialiba, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Almeida)
Goller: Dk. 25 Dorukhan Toköz, Dk. 65 Ofoedu, Dk. 75 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 86 Carioca (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Dialiba, Dk. 45 Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Semih Şentürk, Dk. 68 Ofoedu, Dk. 82 Bruno (Eskişehirspor)
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:13
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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