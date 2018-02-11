CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eskişehir üç attı üç aldı

    Eskişehir üç attı üç aldı

    1. Lig'in 21. haftasında sahasında 'u 3-1 mağlup etti.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, , , Ofoedu (Dk. 84 Andaç Güleryüz), (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, , Bruno, Bedirhan Altunbaş, Akaminko (Dk. 63 Aykut Akgün)

    Akın Çorap Girensunspor: Ahmet Şahin, , Onur Demir (Dk. 76 Sinan Özkan), Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dodo, Dimitriadis, (Dk. 46 Muhammet Reis), Carioca, Dialiba, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Almeida)

    Goller: Dk. 25 Dorukhan Toköz, Dk. 65 Ofoedu, Dk. 75 Kaan Kanak (), Dk. 86 Carioca ()

    Sarı kartlar: Dk. 27 Dialiba, Dk. 45 Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Semih Şentürk, Dk. 68 Ofoedu, Dk. 82 Bruno (Eskişehirspor)

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehir üç attı üç aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN