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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Diarra ile kazandı

    Elazığspor Diarra ile kazandı
    sahasında Denizlispor'u konuk etti. 3 haftadır puan alamayan Horozlar, zorlu deplasmanda daha disiplinli oynarken galibiyete uzanan yine de Gakgoşlar oldu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Elazığspor 63'te Diarra'nın golüyle 1-0 öne geçti. Skoru koruyup 3 puana uzandı. Puanını 30'a çıkardı.

    'Önemli galibiyet'
    Elazığspor'un hocası maç sonu şunları söyledi "Önemli bir galibiyetti. Kazanarak moral bulduk. Şimdi bir seri yakalamamız gerekiyor. Böylece playoff'u daha da zorlarız"
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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