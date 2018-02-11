CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Darıca şov

    Darıca şov

    , evinde Erciyesspor’u farklı geçti

    3. Lig 2. Grup lideri Darıca Gençlerbirliği, haftayı farklı Erciyesspor galibiyetiyle kapadı. 1. dakikada Cafercan ile öne geçen ev sahibi; Hakkı, Emrah, Oktay ve Yusuf'un golleriyle 3 puana uzandı. Erciyesspor'un tek golü ise Selim'den geldi. Puanını 40'a çıkaran Darıca, zirvedeki yerini korudu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Darıca şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN