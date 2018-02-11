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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Büyükçekmece -Düzyurt: 3-0

    Büyükçekmece Tepecik-Düzyurt: 3-0
    , konuğu Düzyurt'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı. Recep Metin, Fırat Bozkurt ve Semih Mustafa Usta ev sahibi ekibe 3 puanı getirdi. Tepecik 7. sıraya yükseldi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:59
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