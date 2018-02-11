CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    hayat buldu

    Bucaspor hayat buldu
    ALT sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Bucaspor oldu. Taraftarı önünde konuk ettiği Kocaeli Birlikspor'u 2-0 yenen temsilcisi, gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı. 35. dakikada Onur ile öne geçen Bucaspor, 74'te İbrahim ile skoru 2-0 yaptı. Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran sarı-lacivertliler, düşme potasından uzaklaştı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN