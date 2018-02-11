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    11 Şubat 2018, Pazar
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    beyi evinde farklı

    Bolu beyi evinde farklı
    Spor Toto 1. Ligde play-off mücadelesi veren Yarenler sahalarında GM Manisa'yı rahat aştı. 90 dakika boyunca Ege temsilcisine karşı üstün bir performans sergileyen Boluspor, Yusuf, Melih ve Poepon'un golleriyle rakibini 3-0 yendi ve puanını 30'a yükseltti. 14 puanda kalan Tarzanlar ise ateş hattında kaldı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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