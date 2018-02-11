Bolu beyi evinde farklı

Spor Toto 1. Ligde play-off mücadelesi veren Yarenler sahalarında GM Manisa'yı rahat aştı. 90 dakika boyunca Ege temsilcisine karşı üstün bir performans sergileyen Boluspor, Yusuf, Melih ve Poepon'un golleriyle rakibini 3-0 yendi ve puanını 30'a yükseltti. 14 puanda kalan Tarzanlar ise ateş hattında kaldı.