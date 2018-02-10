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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yeni zirvede

    Yeni <a href="/index/ordu?id=d9393372-e5a4-4d4b-9d2b-86e2214a0d9f" class="" rel="tag">Ordu</a> zirvede
    3. Lig 2. Grup 21. hafta karşılaşmasında Turgutluspor'a konuk olan Yeni Orduspor, rakibini 2-0 mağlup etti . Bu sonuçla 'ni geride bırakarak 38 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası az sayıdaki Turgutluspor taraftarı futbolculara tepki gösterdi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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