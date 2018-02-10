Yeni Ordu zirvede
TFF 3. Lig 2. Grup 21. hafta karşılaşmasında Turgutluspor'a konuk olan Yeni Orduspor, rakibini 2-0 mağlup etti . Bu sonuçla Darıca Gençlerbirliği'ni geride bırakarak 38 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası az sayıdaki Turgutluspor taraftarı futbolculara tepki gösterdi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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