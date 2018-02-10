Sıra Giresun’a geldi
Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Yılmaz Vural, Giresun kariyerine de iddialı başladı
Giresunspor'un çiçeği burnunda teknik adamı Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kadrosunun kaliteli olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Giresun, kupada Başakşehir gibi kaliteli bir takımı eledi. 14 maçlık süreçte Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Küçük hedefler bizi kesmiyor" dedi. İsviçre'nin Sion takımıyla da görüştüğünü açıklayan Vural, "Eşim Giresunlu olduğu için onun da baskısı oldu. Burası kısmet oldu, hanımcılık kazandı" diyerek sözlerini noktaladı.
Çotanak'ta Volkan şoku
YEŞİL-beyazlılarda, sakatlığının ardından 256 gün sonra Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Volkan Okumak'ın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Sezonu kapatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Eskişehir ile oynanan Play-off yarı finalinde de talihiz bir sakatlık yaşamıştı.
Çotanak'ta Volkan şoku
YEŞİL-beyazlılarda, sakatlığının ardından 256 gün sonra Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Volkan Okumak'ın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Sezonu kapatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Eskişehir ile oynanan Play-off yarı finalinde de talihiz bir sakatlık yaşamıştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Sıra Giresun’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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