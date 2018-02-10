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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Sıra Giresun’a geldi

    Sıra Giresun’a geldi

    ’yi ’e taşıyan , Giresun kariyerine de iddialı başladı

    Giresunspor'un çiçeği burnunda teknik adamı , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kadrosunun kaliteli olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Giresun, kupada gibi kaliteli bir takımı eledi. 14 maçlık süreçte 'e çıkmak istiyoruz. Küçük hedefler bizi kesmiyor" dedi. 'nin Sion takımıyla da görüştüğünü açıklayan Vural, "Eşim Giresunlu olduğu için onun da baskısı oldu. Burası kısmet oldu, hanımcılık kazandı" diyerek sözlerini noktaladı.

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    YEŞİL-beyazlılarda, sakatlığının ardından 256 gün sonra maçında forma şansı bulan 'ın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Sezonu kapatan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ile oynanan Play-off yarı finalinde de talihiz bir sakatlık yaşamıştı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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