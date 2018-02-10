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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    zafere kilitlendi

    Rize zafere kilitlendi

    Yeşil-mavililer, yeniden seri yakalama peşinde

    Spor Toto 1. Lig'de bugün Altınordu'yu ağırlayacak Çaykur Rizespor'da başkan vekili Hasan Kartal, başka takımları düşünmediklerini ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. 'e çııkma yolunda kendi göbeklerini kendilerinin keseceğini vurgulayan Kartal, "Yarışta biz de puan kaybedeceğiz, lider Ümraniyespor da kaybedecektir. Tek hedefimiz Altınordu maçında üç puan. Kendi işimize odaklanıp sabırla her maç üzerine koyarak ilerlemeliyiz" dedi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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