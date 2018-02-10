Rize zafere kilitlendi
Yeşil-mavililer, yeniden seri yakalama peşinde
Spor Toto 1. Lig'de bugün Altınordu'yu ağırlayacak Çaykur Rizespor'da başkan vekili Hasan Kartal, başka takımları düşünmediklerini ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Süper Lig'e çııkma yolunda kendi göbeklerini kendilerinin keseceğini vurgulayan Kartal, "Yarışta biz de puan kaybedeceğiz, lider Ümraniyespor da kaybedecektir. Tek hedefimiz Altınordu maçında üç puan. Kendi işimize odaklanıp sabırla her maç üzerine koyarak ilerlemeliyiz" dedi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
-
Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Rize zafere kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.